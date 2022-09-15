Suyu kesilen kadın gözyaşlarına boğuldu

Adana'da 6 yıl önce kentsel dönüşüm programına alınan 125 ev için hak sahiplerine sözleşme imzalatıp, evler içinde çürük raporu alan müteahhit kaçınca, yıkım kararı çıkan evlerin suyu kesildi

Evde oturan iki çocuğu engelli kadın, "Suyum kesildi, elektrikte kesilirse oksijen makinesine bağlı çocukla ben ne yaparım" diyerek gözyaşlarına boğuldu

ADANA Adana'da 6 yıl önce kentsel dönüşüm programına alınan 125 ev için hak sahiplerine sözleşme imzalatıp, evler içinde çürük raporu alan müteahhit kaçınca, yıkım kararı çıkan evlerin suyu kesildi. Bu evlerde oturan iki çocuğu engelli kadın, "Suyum kesildi, elektrikte kesilirse oksijen makinesine bağlı çocukla ben ne yaparım" diye gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde 125 bina kentsel dönüşüm programına alındı. Evlerin yıkılıp yerine yeni binaların yapılması içinde bir müteahhit ile anlaşıldı. Müteahhit mahalleye gelerek 125 ev sahibine sözleşme imzalattı. Müteahhit daha sonrada evlere çürük raporu aldı. Sözleşmeyi okumadan imzalayan ve yıkım sırasında kira yardımı alamayacağını, evlere de çürük raporu alındığını öğrenen ev sahipleri müteahhidi mahkemeye verdi. Ancak evlere çürük raporu alındığı için Seyhan Belediyesi 125 evi yıkma kararı aldı. Belediye evleri yıkmak için zaman zaman mahalleye gitse de vatandaşların "gidecek yerimiz yok bizi sokağa atmayın" diyerek tepkisiyle karşılaştı. Bu arada müteahhit evleri yıkmadan kentsel dönüşüme başlamadan kaçıp gitti. Ancak evler çürük olduğu ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için belediye evleri yıkmak istedi. Buna rağmen vatandaş evlerden çıkmayınca bu kez evlerin su ve elektriğinin kesilmesi kararı verildi. Belediye ekipleri ASKİ görevlileriyle gelerek binaların tek tek suyunu kesmeye başladı. Bir çok binanın suyu kesilip saati çıkarılınca, vatandaşlar kepçenin önüne yatarak bu durumu engellemeye çalıştı. Ancak yetkililer yapılar çürük olduğu için boşaltılması gerektiğini bu nedenle su ve elektriğin kesilmesi emri geldiğini söyleyerek suları tek tek kesmeye başladı. Bu sırada kepçenin önüne yatan bir kişi annesi tarafından ikna edildi. Bir kadın da evlerin suyunu kesen görevlilere su vererek, "Onlar bizim suyumuzu kökten kesiyor ama biz onlara su veriyoruz" diye tepki gösterdi.

"İki çocuğu engelli anne gözyaşlarına boğuldu"

Kayınbabasının evinde oturduğunu eşi İrfan Atlı'nın da doğru düzgün işi olmadığını anlatan Figen Atlı (33), "Benim 2 yaşındaki oğlum Ferhat doğuştan epilepsi hastası. Daha sonrada enfeksiyon nedeniyle ciğerleri bitti. Oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Bugün geldiler eviniz çürük diyerek suyumuzu kestiler. Sonrada elektrik kesilecekmiş. Benim oğlum sürekli oksijen makinesine bağlı. Bu makine durduğu an benim oğlum ölür. Ben şimdi ne yapacağım. Benim gidecek bir yerim yok. Benim 3 çocuğumdan, biri sağlam. Kızım da yüzde 50 engelli. Ne konuşabiliyor ne de kendi başına işini yapabiliyor" diye gözyaşlarına boğuldu.

Yetkililer ise kentsel dönüşüm programına alınan 125 evin müteahhittin başvurusu üzerine uzman kişiler tarafından kontrol edildiği ve çürük oturulamaz raporu verildiği bu nedenle acilen yıkılması gerektiğini bildirdi.