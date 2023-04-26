- Suyu 30 metre çekilmişti, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı Sivas'ta kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelen Serpincik göletti doldu taştı, göl son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

- Suyu 30 metre çekilmişti, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

SİVAS - Sivas'ta kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelen Serpincik göletti doldu taştı, göl son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas'ta Serpincik köyü sınırları içerisinde bulunan Serpincik suluma göleti geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelmişti. Gölde azalan su seviyesi bölgedeki tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte göl doldu taştı. Su seviyesi set yüksekliğine kadar ulaştı. Bölgede tarımsal faaliyette bulunanların kuraklık endişeleri yerini umuda bıraktı.

"Burası gezilecek güzel bir yer"

Muhammed Akif Kaşkaya, Serpincik göletinin gezilecek güzel bir yer olduğundan bahsederek, "Burası Serpincik göleti. Buraya arkadaşlarımızla zaman zaman geliriz. Geçen sene kuraklıktan dolayı çekilmişti şuanda yağışlardan dolayı eski halini aldı. Burası güzel yer ama buraya gelen misafirler temiz bırakırsa daha güzel olur. Buraya vatandaşlar geliyor ve gelenlerde beğeniyor genelde. Burası gezilecek güzel bir yer. Biz de arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekinmeye geldik" dedi.

" Geçen sene kuraklık baya vardı"

Mustafa Yerliyurt, geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklıktan bahsederek, " Geçen sene kuraklık baya vardı, gölün yarısı yoktu. Şimdi yağışların çok olmasıyla su seviyesi baya doldu. Gelen misafirler göleti temiz tutması lazım. Ben insanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu" diye konuştu.