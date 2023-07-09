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Suya kapılan ahır böyle yıkıldı

Suya kapılan ahır böyle yıkıldı

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Düzce'de sağanak yağışlar dere kenarındaki ahırı suya sürükledi. Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Fındıklı Aksu Köyünde bulunan ahır sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Suya kapılan ahır böyle yıkıldı

- Düzce'de sağanak yağışlar dere kenarındaki ahırı suya sürükledi

DÜZCE - Düzce'yi etkisi altına alan sağanak yağış Fındıklı Aksu Köyünde dere kenarındaki bulunan ahır sel sularına kapıldı. O anlar ise an be an kayıt altına alındı.

Batı Karadeniz Bölgesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış dere yataklarında suyun debisini yükseltti. Düzce'nin Fındıklı Aksu Köyünden geçen Aksu Çayı yükseldi. Çayın kenarında bulunan bir ahır ise sel sularına kapıldı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaş ise dere kenarında bulunan vatandaşlara kızdı. Olayda ahırın boş olması sevindiren kısımdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Batı Karadeniz Düzce Güncel Haberler

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