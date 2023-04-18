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SUVLA GÖLÜ'NÜN MİSAFİRİ FLAMİNGOLAR GELDİ

Güncel Haberler

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.Göç yolundaki flamingolar, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'nde mola verdi. Her yıl olduğu gibi göç yolunda beslenmek için Suvla Gölü'ne uğrayan yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gelibolu Yarımadası Güncel Haberler

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