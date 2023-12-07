Süveyş Kanalı'nda arıza yapan konteyner gemisi onarıldı

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçerken arıza yapan ve kanaldaki bir köprüye çarpan konteyner gemisinin onarılarak yoluna devam ettiğini açıkladı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, geminin onarıldığını ve normal güzergahında yoluna devam ettiğini belirtti.

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçerken arıza yapan ve kanaldaki bir köprüye çarpan konteyner gemisinin onarılarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nda arıza yaparak bir köprüye çarptığı açıklanan konteyner gemisi ve Kanal'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Süveyş Kanalı İdaresi ekiplerinin, arızalanan ONE ORPHEUS adlı yük gemisini onardığını kaydeden Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya giden geminin normal güzergahında yoluna devam ettiğini aktardı.

Rabi, daha önce yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre eninde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan bir konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtmişti.

Mısırlı yetkili ayrıca söz konusu kaza nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etmişti.