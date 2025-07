Süveyda'daki Dürzi ve Bedevi Çatışmasında 18 Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker öldü.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Baba, "Savunma ve İçişleri bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandığını, bu planın amacının devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak." dedi.

Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor.

Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek ve vatandaşlar ile mülklerini korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı.

Savunma Bakanlığı birlikleri, ili kontrol altına almak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü. Dour köyü, daha sonra birlikler tarafından kontrol altına alındı.

İsrail savaş uçakları, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki Mezra ve güneyindeki Kenaker köylerinde, Savunma Bakanlığı'na ait konvoyların yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı olup olmadığına dair bilgi bulunmuyor.

Halihazırda iki İsrail savaş uçağı, ülkenin güney semalarında uçuş yapıyor.

İsrail, son birkaç saat içinde Suriye Savunma Bakanlığına ait konvoyların yakınlarını toplam beş kez hava saldırısıyla hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, X platformundan Süveyda'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerlere seslenerek, "Vatandaşlarınıza sahip çıkın. Onları hedef alan çetelerle halkın arasına set olun. Kamu ve özel mülklere yönelik her türlü yağmaya karşı tetikte olun. Her türlü ihmal kayda geçer, her gevşeklik hesabını verir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Süveyda'da güvenliğin yeniden sağlanması için görevli birliklerden aktif katkı beklediklerini belirten Ebu Kasra, "Her zaman olduğu gibi, halkın yanında duran, onların koruyucusu olan askerler olun." çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu.

Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

İsrail ordusu "çok sayıda tankı" vurduğunu duyurdu

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, Süveyda yakınındaki Semii köyü çevresinde "çok sayıda tankın" vurulduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin detaylı bilginin gelecek saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.