Süveyda'daki Çatışmalar Sona Erdi

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Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezindeki çatışmaların sona erdiğini ve kentin aşiret savaşçılarından temizlendiğini açıkladı. Bakanlık, ateşkes anlaşmasının uygulanması için çalışmalara devam ediyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.

Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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