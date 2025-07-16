Süveyda'da Taraflar Arasında Ateşkes Sağlandı

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Süveyda ilinde güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ateşkes anlaşması sağlandı. Anlaşma uyarınca tüm askeri faaliyetler durdurulacak ve Dürzi güçlerin kamu kurumları üzerindeki faaliyetleri Şam yönetimi tarafından devralınacak.

Suriye'de güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Süveyda ilinde taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Süveyda'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin sağlandığı ve silahların sustuğu Süveyda'da anlaşma uyarınca tüm askeri faaliyetler durdurulacak.

Taraflar, Süveyda kent merkezindeki Dürzi güçlerin, Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermesinde ve kamu kurumlarının Şam yönetimi tarafından devralınmasında anlaştı.

Suriye haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı kaynağı da anlaşmayı doğruladı.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Süveyda genelinde çatışmalar durdu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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