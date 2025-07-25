Süveyda'da Çatışmalardan Mağdurlar Tahliye Edildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde mahsur kalan 200 sivilin, dördüncü ve son tahliye konvoyuyla Dera kentine ulaştığı bildirildi.

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'nin, Süveyda'daki güvenlik güçleri sorumlusu Ahmed Dalati'ye dayandırdığı habere göre, 200 kişiden oluşan dördüncü ve son tahliye konvoyu Süveyda'dan ayrılarak Dera'ya ulaştı.

Böylece 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından son 4 günde, Süveyda'da ikamet eden siviller, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerden Dera'daki barıma merkezleri ile diğer illere tahliye edildi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.