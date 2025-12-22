Suriye'nin Suveyda kentinde güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde güvenlik güçleri ile Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in desteklediği Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı Dürzi gruplar, Suveyda'nın batı kırsalındaki el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalara saldırı düzenledi.

Suriye ordusunun karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmalar yaşandı.

Öte yandan, Hecri liderliğindeki gruplar Suvayda kırsalının batısındaki el Mazra beldesinde sivil yerleşimlerine de saldırı düzenledi.

Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

Suveyda'da son durum

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.