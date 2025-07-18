Süveyda'da Çatışmalar ve İnsani Kriz Büyüyor

Suriye'nin güneyinde bazı silahlı Dürzi gruplar ile Bedevi Araplar arasında 13 Temmuz'da başlayıp Suriye güvenlik güçleri ve İsrail'in müdahil olduğu çatışma ile saldırılara sahne olan 6 günde, bölgedeki siviller insani krize sürüklendi.

Çatışmalar sırasında elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu bölge büyük ölçüde elektriksiz kaldı.

Elektrik olmadığı için su pompaları çalışamaz hale geldiğinden halk kuyu sularını da kullanamıyor.

Çatışmalar nedeniyle kepenk indiren market ve fırınlar hala açılamadı.

Ekmek üretiminin durması, halkın temel gıda ihtiyacını karşılamasını imkansız hale getirirken bölgede un da temin edilemiyor.

Süveyda'daki sağlık kuruluşları da gerek elektrik kesintisi gerek güvenlik sorunları nedeniyle hizmet veremez durumda.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.