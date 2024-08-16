Üye Girişi
Haberler

Suveyda'da Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yılında geniş katılımlı gösteri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suveyda ilinde Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi. Protestocular, barış ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

TEL Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suveyda il merkezindeki Onur Meydanı'nda yüzlerce sivil bir araya gelerek Beşşar Esed rejimini protesto etti.

Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile Dürzi topluluğun bayrağını taşıyan protestocular, "Tüm Suriyeliler için barış", "Özgürlüğe bir yıl ve devam ediyoruz", "Özgürlük" ve "Yola devam ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suveyda'daki protestolar

Beşşar Esed rejiminin, 16 Ağustos 2023'te aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Suveyda'da birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Rejimin ekonomik politikalarına ve keyfi uygulamalarına tepki olarak şoförler kontak, esnaflar kepenk ve bölge halkının kurduğu yerel silahlı gruplar, Şam'a giden ana yolları kapatmıştı.

İlerleyen süreçte, protestocular devlet dairelerin ön cephelerindeki Beşşar Esed ile kardeşi Basel ve babası Hafız Esed'in fotoğraflarını yırtıp kaldırmış, iktidardaki Baas Partisinin tüm ofis çalışanlarını ilden kovmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Beşşar Esed rejimi, protestoları bastırmak için Suveyda'ya askeri yığınak yapmıştı. Bunun üzerine kentteki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunarak, "geri adım atmayacaklarını ve barışçıl gösterilerin süreceğini" vurgulamıştı.

Suveyda'da rejim ordusu ile yerel silahlı grupları arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beşşar Esed Suriye Dünya Suriye Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i açıklandı, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title