Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler

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Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 25 Mart'ta Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Cidde kentindeki tesislere gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Petrol deposundaki iki tankın vurulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte tanklardan alev yükseldiği görülürken, saldırının ardından can kaybı bildirilmedi.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın lojistik noktalarına sık sık saldırılar düzenliyor.

(İHA)

Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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