Suudi Maliye Bakanı Çinli İşletmeleri Yatırım Yapmaya Davet Etti

RİYAD, 18 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, krallık ekonomisini çeşitlendirmeye çalışırken Çinli şirketleri çok çeşitli alanlara yatırım yapmaya davet etti.

Bu açıklamaları Perşembe günü Suudi Finans Sektörü Konferansı'nda Xinhua ile yaptığı röportajda dile getiren El-Cedan, Suudi Arabistan'ın lojistik, inşaat, madencilik, sanayi ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörlerde yatırım için birçok fırsat sunduğunu söyledi.

El-Cedan, yenilenebilir enerji sektörünün krallıkta patlama yaptığını, sektörün Suudi Arabistan tarafından ve Çinli şirketler de dahil olmak üzere kurulacak ortaklıklardan büyük miktarda yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bakan, Çin'in Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, "Onlarla siyasi, ticari ve ekonomik olarak çok iyi bir ilişkimiz oldu. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan, Suudi Arabistan'da iş kurmaları için Çinli şirketlerle birçok görüşme yürütüldüğünü açıkladı.

El-Cedan, finans sektörünü örnek alarak krallığın birkaç Çin bankasına sahip olduğunu ve daha fazla Çin bankasını Suudi Arabistan'da iş yapmaya davet ettiğini söyledi.

Bakan ayrıca "Suudi Arabistan'da otomobil üretimi de büyük bir hızla başlıyor ve Çinli yatırımcıların katılması için büyük fırsatlar var" diye ekledi.

Çinli şirketleri ve turistleri, gelişen fırsatları ve "görülecek pek çok yeni şeyi" araştırmak üzere Orta Doğu krallığını ziyaret etmeye davet eden Bakan, Xinhua'ya "Çin'in de bizim de uzun vadeli bir vizyonumuz var ve dünyanın böyle uzun vadeli planlara ihtiyacı var" dedi.