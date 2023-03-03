Suudi Girişimci: Çin Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırıyor ve Tedarik Zincirlerini Dengeliyor

RİYAD, 3 Mart (Xinhua) -- Suudi Çin İş Konseyi Başkanı Mohammed Al Ajlan, Çin'in küresel ekonominin büyümesinde kuvvetli bir itici güç olduğunu ve tedarik zinciri istikrarına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

RİYAD, 3 Mart (Xinhua) -- Suudi Çin İş Konseyi Başkanı Mohammed Al Ajlan, Çin'in küresel ekonominin büyümesinde kuvvetli bir itici güç olduğunu ve tedarik zinciri istikrarına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Al Ajlan Xinhua'ya yakın zamanda verdiği röportajda, Kovid-19 pandemisinin birçok ülkede tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını ancak Çin'in pandemiye uygun yanıt vermesinin tedarik zincirlerinin düzenli bir şekilde işlemesini sağladığını söyledi.

Aynı zamanda Ajlan & Bros Holding Grubu'nun başkan yardımcısı olan Suudi girişimci, Çin'in dünyaya tedarikini sürdürerek ürünlerin piyasada sürekli bulunmasına katkı verdiğini belirterek, "Bu da Çin halkının iradesini ve Çin hükümetinin yönetim kabiliyetini yansıtıyor" dedi.

Al Ajlan, Çin'in Kovid-19 pandemisine yönelik müdahalesini optimize etmesinin hem Çin'e hem de dünyanın geri kalanına fayda sağladığını ve küresel ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yaptığı güncellemede Çin'in 2023 yılı büyüme tahminini 2022 tahminine göre 0,8 puan artırarak yüzde 5,2'ye yükseltmişti.

Al Ajlan büyük nüfusu, muazzam endüstriyel ve ekonomik potansiyeliyle Çin'in küresel ekonominin büyümesi ve tedarik zincirlerinin sürekliliği için güçlü bir motivasyon sağladığını belirtti.

Yatırım için cazip bir ülke olan Çin'in yabancı yatırımları desteklediğinive yurtdışındaki şirketlere teşvikler sunduğunu belirten Suudi girişimci, Çinli şirketlerin de iş fırsatları için yurtdışına gittiğini sözlerine ekledi.

"Çinli şirketlerden daha fazla destek ve yardım almayı, sektöre ve ihracata hizmet etmeyi arzuluyoruz" diyen deneyimli iş insanı, büyük ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki işbirliğinin küresel ekonominin büyümesi ve refahı için en iyi yaklaşım olduğuna inandığını söyledi.