Suudi Bakan, Lübnan'ın İran- Suudi Arabistan değil 'iç yakınlaşmaya ihtiyaç duyduğunu' söyledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Lübnan'ın İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasına değil kendi içinde yakınlaşmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Lübnan'ın İran- Suudi Arabistan yakınlaşmasına değil kendi içinde yakınlaşmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bin Faysal'ın Tahran ile Riyad'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklama Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında yayımlandı.

İki yıldır süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaların geldiğini kaydeden Bin Ferhan, görüşmeler sonucunda iyi komşuluk, ülkelerin egemenliğine saygı ve Suudi Arabistan'ın diyaloğun en etkili yol olduğu kanaatine dayalı olarak anlaşmalara varıldığını aktardı.

Bin Ferhan, "Geleceğe iyimser bakıyoruz ve ilişkileri güçlendirmek ve bölgenin güvenliğini korumak için çalışıyoruz" dedi.

Anlaşmanın Lübnan'daki kriz üzerindeki etkisine ilişkin ise Bin Ferhan, " Lübnan'ın, Lübnan- Lübnan yakınlaşmasına ihtiyacı var, Suudi- İran yakınlaşmasına değil." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Bakan, Lübnan'ın menfaatlerini gözetmesi gerektiğini ifade ederek, "Siyasiler, her türlü çıkardan önce Lübnan'ın maslahatına öncelik vermeli. Bu gerçekleştiğinde Lübnan kalkınacaktır." dedi.

Lübnan, 2019 yılından bu yana siyasi krizlerin gölgesinde "ekonomik çöküşe" tanık oluyor.

"Filistin'deki gelişmeler endişe verici"

İsrail'in son zamanlarda Filistin kentlerine yönelik baskınlarına ve bölgede tırmanan gerginliğe de değinen Bin Ferhan, "son gelişmelerin çok endişe verici" olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, durduramayacakları bir tırmanış döngüsünden endişe ettiklerini vurgulayarak art arda gerçekleşen bu eylemlerin durdurulması ve sükünetin sağlanması için sorumluluğun İsrail tarafına ait olduğunu kaydetti.

Açıklamasında Suriye'deki duruma da işaret eden Bin Ferhan, Suriye'deki mevcut durumun dayattığı zorlukların üstesinden gelmek için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini vurguladı.

Bin Ferhan, "Bu nedenle yeni bir yaklaşım benimsenmeli. Bu, kaçınılmaz olarak Şam hükümetiyle diyaloğu gerektiriyor. Biz ve Arap ülkeleri, uluslararası toplumdaki ortaklarımızla istişare ederek bu diyalog için uygun formüller üzerinde çalışıyoruz." dedi.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.