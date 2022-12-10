Suudi Bakan: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Suudi Arabistan'ın Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasını Hızlandıracak

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu arasındaki derin sinerjinin ülkeye ileri bilim, teknoloji ve fikirler getireceğini, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal...

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu arasındaki derin sinerjinin ülkeye ileri bilim, teknoloji ve fikirler getireceğini, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal gelişimini artıracağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya verdiği röportajda, iki ülkenin ekonomi ve ticaret alanlarında yüksek oranda birbirini tamamladığının altını çizen Suudi bakan, Çin dünya inovasyonunda ve yüksek teknoloji gelişiminde ön saflarda yer alırken Suudi Arabistan'ın bol miktarda maden kaynağına sahip olduğunu söyledi.

Bakan, madencilik endüstrisinin krallığın Vizyon 2030 belgesinde çok önemli bir rol oynadığını çünkü maden kaynaklarının geliştirilmesinin ve kullanılmasının, yarı mamul ürünlerin üretiminin, işlenmesinin ve ihracatının krallığın petrol ve gaz kaynaklarına bağımlılığını azaltması ve ekonomisini çeşitlendirmesi açısından kritik adımlar olduğunu belirtti.

Çinli şirketlerin "etkileyici" performanslarından övgüyle bahsederek onların bölgede zengin bir deneyime sahip olduklarını söyleyen Bender el-Harif "Çin tarafının, bu deneyimi genç Suudi erkek ve kadınlara aktararak gelecekteki araştırma projelerimize liderlik etmelerini umuyoruz" dedi.

Bakan ayrıca, ikili işbirliğine dair büyük beklentilere olan güvenini dile getirdi.

Bender el-Harif, Suudi Arabistan'ın enerji ve madencilik sektörlerinin yanı sıra benzersiz bir coğrafi konuma, gelişmekte olan start-up şirketlerle eksiksiz bir altyapıya sahip olduğunu, bunun da onu Çin'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yatırım ve ticareti için önemli bir merkez haline getirebileceğini söyledi.

Bakan, Çin'i Suudi Arabistan'ın demiryolları, limanları ve otoyollarının inşasında yer almaya çağırdı.

Suudi bakan iki tarafı, dil öğrenimi ve mesleki eğitim gibi halklar arası alışverişlerdeki ortaklıklarını genişletmeye de çağırdı.

El-Harif, "Çin, krallığımızın sadece ekonomik alanda değil, diğer birçok alanda da önemli bir ortağıdır" dedi.

El-Harif, doğal güzelliklere sahip Suudi Arabistan'ın turizmin gelişimine büyük önem verdiğini belirterek daha fazla Çinli turisti ağırlamak istediklerini çünkü ülkeler arasındaki dostluğun halklardan geçtiğini vurguladı.

Bakan, Riyad'da Cuma günü düzenlenen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne ilişkin olarak da, bunun ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap toplumunu daha ileriye taşıyacağını söyledi.

"Arap ülkelerinin hepsi, halklarının yaşam standardını yükseltmek ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak konusunda isteklidir" diyen El-Harif, Çin'in başarı öyküsü için "deneyimini birçok ülkeye aktarmada Çin'e büyük itibar kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili, Çin'in ortaya koyduğu Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne de övgüde bulundu ve dünyanın pek çok zorlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde hiçbir ülkenin tek başına ayakta kalamayacağını ve başkalarından yardım almadan kalkınmayı başaramayacağını kaydetti.

Uluslararası toplumun çevreyi koruma, yenilenebilir enerjiler geliştirme ve karbon nötr hale gelme vizyonunu örnek gösteren bakan, bunun tüm ülkelerin ortak çabaları olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

El-Harif, girişimin sadece ekonomik sektöre odaklanmadığını, sosyal anlamda da bir dizi alana değindiğini belirtti ve bunun küresel ekonominin toparlanmasına da katkıda bulunacağını, dünya ekonomisini pandemi öncesi seviyeye getireceğini ve insanların refahını sağlayacağını sözlerine ekledi.