Suudi Bakan Faysal bin Ferhan, Gazze İçin Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, uluslararası toplumu Gazze'deki trajediyi sona erdirmeye ve iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuşan Bin Ferhan, uluslararası toplumun Gazze'deki trajediyi sonlandırma sorumluluğunu alması gerektiğini söyledi.

Bin Ferhan, uluslararası toplumun İsrail ihlallerini durdurmak için kararlı bir adım atmamasının, bölgesel ve küresel istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, uluslararası camiadan hiçbir caydırıcılık görmeksizin Filistin'de vahşi ve acımasız eylemlerde bulunduğunu belirten Bin Ferhan, bunun sonucunda Gazze'de "kıtlık" yaşandığına işaret etti.

Bin Ferhan, İsrail'in bu fiillerle uluslararası hukuku ve insani hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

"Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini" vurgulayan Bin Ferhan, Filistin Devleti'ni kurma yönündeki çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıya da değinen Bin Ferhan, bu saldırıları kınadıklarını ve İsrail'in suçlarını durdurmak için uluslararası önlemler talep ettiklerini dile getirdi.

Lübnan'daki tüm silahların devletin elinde toplanması konusuna da değinen Bin Ferhan, hükümetin bu konudaki çabalarını desteklediklerini ifade etti. Bin Ferhan ayrıca İsrail'e, Lübnan'da işgal ettiği yerlerden çekilme çağrısı yaptı.