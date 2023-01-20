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Suudi Bakan: Çin, Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Önemli Bir Rol Oynayacak

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Suudi Bakan: Çin, Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Önemli Bir Rol Oynayacak

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030'unun "küresel ve Çinli yatırımcılar için büyük fırsatlar" yarattığını söyledi ve "Çin'in stratejimizin uygulanmasına getirebileceği büyük...

Suudi Bakan: Çin, Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Önemli Bir Rol OynayacakÇin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentindeki FAW-Volkswagen'in bir montaj hattında çalışanlar, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030'unun "küresel ve Çinli yatırımcılar için büyük fırsatlar" yarattığını söyledi ve "Çin'in stratejimizin uygulanmasına getirebileceği büyük değeri görüyoruz" dedi.

DAVOS, 20 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef Çarşamba günü, Çin'in önümüzdeki yıllardaki ekonomik performansıyla ilgili beklentiyi, Çin'in küresel ekonomik büyümeyi artırmada önemli bir rol oynayacağı şeklinde yorumladı.

Suudi Bakan: Çin, Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Önemli Bir Rol OynayacakFotoğrafta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gökyüzünü Çin'in ulusal bayrağının renkleri olan kırmızı ve sarıya boyayan jetler görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)

Devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında Xinhua'ya konuşan Alkhorayef, genel olarak "çok olumlu olmayan" küresel ekonomik görünüme rağmen, "Çin, zorluklarla başa çıkmada her zaman çok etkileyici olmuştur. Sonuç konusunda oldukça iyimserim" dedi.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030'unun "küresel ve Çinli yatırımcılar için büyük fırsatlar" yarattığını söyledi ve "Çin'in stratejimizin uygulanmasına getirebileceği büyük değeri görüyoruz" dedi.

Suudi Bakan: Çin, Küresel Ekonomik Büyümeyi Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Önemli Bir Rol OynayacakÇin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki Jianguo Yolu üzerinde hareket halindeki araçlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Alkhorayef sözlerini, "Konu otomasyon olduğunda Çin'in harika bir iş çıkardığına inanıyoruz. Bu, Suudi Arabistan'da üzerine bahse girdiğimiz bir alan. Endüstriyel stratejimizin hedeflerinde bir adım önde ilerlememiz için otomasyon bizim için kilit nokta" diyerek tamamladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Volkswagen Maden Güncel Haberler

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