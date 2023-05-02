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Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

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DAMMAM, 2 Mayıs (Xinhua) -- Suudi petrol şirketi Aramco, Çinli Baoshan Demir Çelik Ltd. Şti.

DAMMAM, 2 Mayıs (Xinhua) -- Suudi petrol şirketi Aramco, Çinli Baoshan Demir Çelik Ltd. Şti. (Baosteel) ve Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) temsilcileri, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde düzenlenen imza törenine katıldı, 1 Mayıs 2023.

Aramco, Baosteel ve PIF, Pazartesi günü Suudi Arabistan'da entegre çelik levha üretim tesisi kurmak için hissedarlar sözleşmesi imzaladı. (Fotoğraf: Aramco/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Suudi Arabistan Demir Çelik Güncel Haberler

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