Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

RİYAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Aramco, Çinli Baoshan Demir Çelik Ltd. Şti. (Baosteel) ve Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), Pazartesi günü Suudi Arabistan'da entegre bir çelik levha üretim tesisi kurmak adına bir hissedarlar sözleşmesi imzaladı.

Suudi Aramco yaptığı açıklamada, ortak girişim tesisinin Suudi Arabistan tarafından yakın zamanda ilan edilen dört yeni Özel Ekonomik Bölge'den biri olan Ras al-Khair Sanayi Şehri'ne kurulmasının beklendiğini kaydetti.

Tesis, Aramco'nun rakipsiz enerji ve endüstriyel hizmetler ekosisteminden, Baosteel'in gelişmiş çelik levha endüstrisi kapasitesinden ve PIF'in güçlü finansal kabiliyetleri ile yatırım uzmanlığından faydalanacak.

Tesisin, tahmini yıllık 1,5 milyon tona varan üretim kapasitesiyle bölgesel çelik endüstrisi ekosistemini geliştirmesi bekleniyor.

Aramco Başkanı ve CEO'su Amin H. Nasser'a göre tesisle birlikte Suudi Arabistan'daki çelik tedarik zincirinin yerelleştirilmesinde gelişme kaydedilmesi bekleniyor.

Çelik şirketinin Başkanı Zou Jixin ise projeyi, Baosteel'in çelik endüstrisi için daha düşük karbon yollarını keşfetmeye yönelik aktif bir uygulama ve Baosteel'in uluslararası kalkınma stratejisini destekleme yolunda büyük bir başarı olarak övdü ve projenin Suudi Arabistan'da ekonomik refah ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunacağını söyledi.