Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi "Riyad'ın talepleri" - Haberler

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi İbrahim en-Nahhas, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeye ziyaretinin, " Riyad'ın taleplerini yerine getirecek adımların atılması amacıyla" ertelendiğini söyledi.

Nahhas, devlet televizyonu El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın bu ay içinde Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin erteleneceğine dair ABD medyasında yer alan iddialara değindi.

"Aslında ABD'nın erteleme adımı, Suudi Arabistan'ın talepleri yerine getirme işlemleri tamamlansın diye atıldı." diyen Nahhas, söz konusu ziyaret programının Suudi Arabistan ve bölge çıkarları doğrultusunda organize edildiğini dile getirdi.

Biden'ın Riyad'a yapacağı ziyaretin hem bölgeye hem Suudi Arabistan ile ABD'ye faydalı olacağını savunan Nahhas, "Bu nedenle Suudi Arabistan olarak, ortak çıkarların yanı sıra bölgenin güven, barış ve istikrarına hizmet eden herkesle çalışmaya varız." dedi.

Suudi Arabistanlı yetkili Nahhas, taleplerin ne olduğuna dair ise detay vermedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve ziyaretle ilgili iddialar

Biden, 2020 başkanlık yarışında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle bu ülkeye "parya" muamelesi yapacağı sözü vermişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı.

Bir süredir mesafeli görülen Suudi Arabistan ve ABD arasında Biden'ın Riyad'ı ziyaret edeceğine dair söylentilerle birlikte son iki haftada bazı parlamenterler ve yetkililer düzeyinde temaslar olmuştu.

NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, "ABD Başkanı'nın bu ay içinde Suudi Arabistan ve İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretlerin temmuza ertelendiği" öne sürülmüştü.