Suudi Arabistanlı Oyun Grubu Savvy ile Çinli E-Spor Şirketi Vspo'dan Yatırım Anlaşması

RİYAD, 17 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonuna ait Savvy Games Group, Çinli e-spor şirketi VSPO'ya 265 milyon ABD doları yatırım yapacak.

RİYAD, 17 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonuna ait Savvy Games Group, Çinli e-spor şirketi VSPO'ya 265 milyon ABD doları yatırım yapacak.

Savvy ve VSPO, Perşembe günü duyurulan anlaşmanın, dünyanın en büyük e-spor pazarı olan Çin ile oyun ve e-sporun önde gelen bir küresel merkezi haline gelmek için Vizyon 2030'u uygulayan Suudi Arabistan arasında "dönüm noktası niteliğindeki bir ticari ortaklığı" simgelediğini söyledi.

Tamamen Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Savvy, anlaşma yoluyla VSPO'nun en büyük tekil hissedarı olacak.

Savvy Games Group Başkan Yardımcısı Prens Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, bu yatırımın Suudi Arabistan'daki e-spor ekosistemini mümkün kılacak ve destekleyecek iddialı planın bir parçası olduğunu söyledi.

Prens Faisal, yatırımlar ve ortaklıklar yoluyla uluslararası şirketleri Suudi Arabistan'a çekmenin, tüm ekosisteme beceri ile bilgi aktarımı sağlamaya ve imkan oluşturmaya katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

VSPO'nun CEO'su ve kurucusu Dino Ying ise, Savvy ile çalışmanın dünya çapında sektörün büyümesine katkıda bulunacağını ve VSPO'nun bu fonu oyun severlerin deneyimlerini daha da geliştirmek için öncü yeni teknolojilere yatırım yapmak amacıyla kullanacağını söyledi.

Ying, "Bu tarihi yatırım, Asya ve Orta Doğu'ya odaklanarak küresel alandaki iddialı stratejimizi güçlendirecek. Bu inanılmaz derecede dinamik ve genç bölgede Savvy'nin e-sporu büyütme vizyonunu bu yatırım ile güçlendireceğiz" dedi.