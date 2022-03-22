Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı - Haberler

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Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı

AA - Halime Afra Aksoy - Güncel
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Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını kapsamında ülkeye gelenler için uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını kapsamında ülkeye gelenler için uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Açıklamada, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, Kovid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

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