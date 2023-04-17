Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli 104 Husi milisi serbest bıraktı

Yemen'de hükümete destek veren Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın, insani girişim kapsamında İran destekli Husilerden 104 kişiyi serbest bıraktığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Maliki, "Suudi Arabistan'ın insani girişim kapsamında koalisyon güçleri tarafından tutulan 104 Husi tutukluyu serbest bırakmasıyla esir takası süreci tamamlandı." ifadesine yer verdi.

Bu insani girişimin, Suudi Arabistan'ın esirlerle ilgili önceki girişimlerinin bir uzantısı olduğunu belirten Maliki, ayrıca bu adımla ateşkesi istikrara kavuşturmak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmak adına Yemenli taraflar arasında diyalog ortamı yaratmayı amaçlayan çabaların desteklendiğini kaydetti.

Maliki, koalisyon güçlerinin 104 kişinin serbest bırakılması için gerekli işlemleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon içerisinde tamamladığını ve bu kişilerin bugün Sana'ya doğru yola çıktığını belirtti.

ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da 104 eski tutuklunun Suudi Arabistan'ın Abha kentinden Yemen'in Sana ve Aden kentine gitmek üzere tek taraflı olarak serbest bırakılması işleminin kolaylaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan 48 kişiyi taşıyan ilk uçağın Suudi Arabistan'dan havalandığı bilgisi paylaşıldı.

ICRC, dün de Yemen'de çatışmanın tarafları arasında yapılan esir takası anlaşmasının bir parçası olarak 869 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, ICRC koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir takası, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.