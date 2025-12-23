Suudi Arabistan, Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takasından memnun

Suudi Arabistan, Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında sağlanan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki esir ve alıkonulanların takası için Umman'ın başkenti Maskat'ta sağlanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı açıklamada, "Bu, ülkedeki insani krizin hafifletilmesi ve güvenlik sağlanmasına katkı sunacak önemli bir adımdır." denildi.

Umman ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Maskat'ta Yemen hükümeti ile Husiler arasında 9-23 Aralık tarihlerinde devam eden müzakerelerde sarf ettikleri çabalar takdir edildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de halkın beklentilerini karşılayacak barışın sağlanması için sarf edilen her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacağı kaydedildi.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, tüm taraflardan toplamda 2 bin 900 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların sergiledikleri olumlu yaklaşım sayesinde sağlanan esir takasını memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Yemen'de 11 yıldır süren iç savaş

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirerek yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkuma ait listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.