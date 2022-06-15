Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı - Haberler

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Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı

Suudi Arabistan, Yemen'den 19 kişi ve kuruluşu teröre destek vermek suçlamasıyla terör listesine aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Yemen'den 19 kişi ve kuruluşu teröre destek vermek suçlamasıyla terör listesine aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazıları Husiler, el-Kaide terör örgütü ve İran Devrim Muhafızları ile iş birliğinde bulunmak ve destek vermekle suçlanan Yemen'den 8 kişi ve 11 kuruluşun terör listesine aldığını duyurdu.

Açıklamada, kişi ve kuruluşların adlarına kayıtlı tüm mal varlıklarının dondurulduğu, bunlarla iş birliğinin yasaklandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan bu 19 kişi ve kuruluşu Husilere silah temin etmek, para ve petrol kaçakçılığını kolaylaştırmakla suçluyor. Açıklamada, terörist Husi milislerin etkinliğinin durdurulması için çalışmaların süreceği belirtildi.

Suudi Arabistan terör listesine son bir hafta içinde ikinci kez eklemede bulundu.

Riyad'dan 7 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları, Deaş ve Nijerya'daki Boko Haram örgütleriyle ilişkili 16 kişi ve kuruluş terör listesine alınmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

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