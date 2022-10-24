Suudi Arabistan Yatırım Çekmek İçin Tedarik Zinciri Girişimi Başlattı

RİYAD, 24 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud Pazar günü Küresel Tedarik Zinciri Dayanıklılık Girişimi'ni başlattı.

RİYAD, 24 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud Pazar günü Küresel Tedarik Zinciri Dayanıklılık Girişimi'ni başlattı.

Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre, bu girişimle Suudi Arabistan'ın önde gelen küresel sanayi şirketleri için tercih edilen bir lokasyon haline gelmesi ve küresel tedarik zincirine 40 milyar Suudi riyali (10,64 milyar ABD doları) tutarında kalite, sanayi ve hizmet yatırımının çekilmesi hedefleniyor.

Girişim kapsamında, 10 milyar Suudi riyali değerindeki finansal ve finansal olmayan teşvikler, Suudi Arabistan'ı tedarik zincirlerine dahil etmek isteyen küresel yatırımcıları destekleyecek.

Veliaht Prens, girişimin, son yıllarda başlatılan diğer kalkınma girişimleriyle birlikte, tüm sektörlerden yatırımcıların krallığın kaynak ve yeteneklerinden yararlanmasına ve bu değer zincirlerini destekleyip geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Veliaht Prens, girişimin, Suudi Arabistan'ı 2030 yılına kadar dünyanın ilk 15 ekonomisinden biri olmaya yaklaştırmasının ve gelecek nesillere cömert bir miras bırakmasının beklendiğini söyledi.