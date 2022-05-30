Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, Yunanistan'ı ziyaret etti - Haberler

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Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, Yunanistan'ı ziyaret etti

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, Yunanistan'ı ziyaret etti

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında düzenlenen İş Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Atina'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el Falih, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında düzenlenen İş Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Atina'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmede, enerji, turizm, denizcilik, kültür, sağlık ve tarım alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Miçotakis, Yunanistan'a yabancı yatırımları çekmenin, hükümetin önceliklerinden olduğunu belirterek, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la iş birliğini derinleştirmek istediğini kaydetti.

Falih de 8 ay içerisinde Yunanistan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, ticaret, lojistik ve turizm alanlarında Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın iş birliği perspektifine sahip olduğunu ifade etti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Suudi Arabistan Halid el Falih Yunanistan Yatırım Güncel Haberler

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