Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sudan'ı görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan'daki iç savaşın artmasının ardından Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile güvenlik ve istikrar çabalarını görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile iç savaşın tırmandığı bir dönemde Sudan'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için gösterilen çabaları görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Burhan, ziyarette bulunduğu Riyad'da bin Selman ile görüştü.

Bin Selman ve Burhan görüşmede "Sudan'daki son gelişmeleri, bu gelişmelerin yansımalarını ve güvenlik ile istikrarın sağlanması için gösterilen çabaları" ele aldı.

Görüşmeye Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Devlet Bakanı, Kabine Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaad bin Muhammed Al-Iyban da katıldı.

Ayrıca görüşmeye Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ve Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Hasan Cafer de katılım sağladı.

Suudi Arabistan ve ABD, daha önce Sudan'daki taraflar arabuluculuk girişimlerinde bulunmuş ancak bu girişimler savaşı sona erdirmekte başarısız olmuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Adel Abdelrheem - Güncel
