Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Ürdün'de (2)
AA - Canlı Yayın - Güncel
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
AA / Canlı Yayın - Güncel