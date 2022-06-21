Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Ürdün'de (2) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. AA / Canlı Yayın - Güncel Suudi Arabistan Ürdün Güncel Haberler

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