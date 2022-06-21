Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Ürdün'de (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Ürdün'de (2)

AA - Canlı Yayın - Güncel
 - Güncelleme:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

AA / Canlı Yayın - Güncel

Suudi Arabistan Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title