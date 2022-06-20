Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Mısır'da - Haberler

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Mısır'da

AA - Güncel
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Uçağın iniş yapması Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın uçaktan inişi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması KAHİRE - Mısır'da resmi temaslarda bulunmak üzere Başkent Kahire'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Kahire...

Uçağın iniş yapması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın uçaktan inişi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanması KAHİRE - Mısır'da resmi temaslarda bulunmak üzere Başkent Kahire'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

AA / Güncel

Suudi Arabistan Kahire Mısır Güncel Haberler

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