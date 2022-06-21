Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır'dan ayrıldı Mısır'daki temaslarını tamamlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından uğurlanarak ülkeden ayrıldı. Mısır'daki temaslarını tamamlayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından uğurlanarak ülkeden ayrıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bugün Ürdün'e geçmesi bekleniyor. AA / Güncel Suudi Arabistan Kahire Mısır Güncel Haberler

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