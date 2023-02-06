Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını...
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Güncel