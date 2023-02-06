Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını... - Haberler

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