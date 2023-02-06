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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını...

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kahramanmaraş Güncel Haberler

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