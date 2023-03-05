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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Mozambik Devlet Başkanı ile bir araya geldi

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Mozambik Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile ikili ilişkiler ve işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile ikili ilişkiler ve işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Selman ülkesini ziyaret eden Devlet Başkanı Nyusi ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra ortak öneme sahip bazı konular masaya yatırıldı.

Öte yandan Devlet Başkanı'nın ziyareti kapsamında Suudi Arabistan ile Mozambik arasında tarım ve kırsal kesimlerin kalkınmasıyla alakalı işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman el-Fadli ile Mozambik Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Celso Ismael Correia imza atarken, imza törenine Devlet Başkanı Filipe Nyusi de katıldı.

Protokolün, tarımda kırsal bölgenin kalkınması, sulama, küçükbaş hayvancılık, hayvancılıkta sağlık tedbirleri, tarımda teknoloji kullanımı gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Prens Selman Mozambik Riyad Güncel Haberler

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