Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve İranlı yetkili görüşme yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Riyad'da görüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Suudi Arabistan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi.

Görüşmede, "bölgenin geleceği", stratejik bölgesel konular ve İslam ülkelerindeki durum ele alındı. Laricani ve Bin Selman ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da istişarelerde bulundu.

Laricani, daha sonra Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile de görüştü.

Görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Suudi bakan Selman, "Suudi Arabistan-İran ilişkilerini gözden geçirmek üzere İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldik. Bölgesel gelişmeler, güvenlik ve istikrarı artırma çabaları ve ortak ilgi alanına giren diğer konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.