Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li Senatör Graham ile iki ülke ilişkilerini görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden Graham ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın da katıldığı görüşmede, Riyad ve Washington yönetimi arasındaki "dostluk ilişkileri ile ortak çıkarları ilgilendiren konular" ele alındı.

ABD'li Senatör Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Bin Selman ile verimli ve samimi bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Graham, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirme fırsatı olduğu gibi Suudi Arabistan'daki reformların da gerçek olduğuna vurgu yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı savunan isimlerin başında gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın Suudi Arabistan'a ziyareti, Riyad ile Pekin arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde gerçekleşmesi dolayısıyla dikkati çekti.