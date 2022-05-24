Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, ABD Kongresi heyetiyle dostluk ilişkilerini görüştü - Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyet ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve ortak meseleleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, bin Selman, ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi temsilcileri Chris Stewart, Guy Reschenthaler ve Lisa McClain'ı Cidde'de kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yanı sıra ortak öneme sahip bazı konular değerlendirildi.

Görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz, Büyükelçilikte Kongre İşlerinden Sorumlu Siyasi Bölüm Başkanı Prens Musab bin Muhammed bin Ferhan, Devlet Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr hazır bulundu.