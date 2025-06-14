Suudi Arabistan ve Umman, İsrail-İran Gerilimini Düşürmek İçin Diplomasi Yoğunlaştırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Suudi Arabistan ve Umman, bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla uluslararası diplomatik temaslarını artırdı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, önemli dünya liderleriyle görüşmeler yaparak, gerilimin düşürülmesi ve barışçıl çözümler üzerine vurgu yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırısının ardından, Suudi Arabistan ve Umman bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla uluslararası diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "bölgedeki gelişmeler ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını" ele aldı.

Bin Selman, iki görüşmede de "bölgesel tansiyonun düşürülmesi, itidalin korunması ve tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladı.

Dün akşam ise Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, yine "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları" gündeme geldi.

SPA'ya göre iki lider, "bölgesel istikrar ve barış için birlikte çalışmanın önemini" yineleyerek, tüm taraflara "gerilimi düşürme ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Umman'dan yoğun diplomasi trafiği

Öte yandan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası yaşanan "tehlikeli tırmanışı" durdurmak amacıyla birçok mevkidaşıyla "yoğun diplomatik görüşmeler" gerçekleştirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Busaidi, "kan dökülmesini önlemek ve bölge güvenliğini korumak amacıyla, uluslararası hukuka dayanan yollarla saldırganı caydırmanın önemine" vurgu yaptığı belirtildi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.