Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları, Riyad'da Suriye'deki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile başkent Riyad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin, Suriye'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında desteklenmesinin yanı sıra Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Bin Ferhan ve Şeybani arasında yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Musab bin Muhammed el-Ferhan ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Suud es-Sati'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
500

