Suudi Arabistan ve Rusya'dan Vize Muafiyeti Anlaşması

RİYAD, 2 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pazartesi günü imzalanan muafiyet anlaşmasının, tüm pasaport türlerini kapsadığı belirtildi. Anlaşma, bir yıl içerisinde ara verilerek veya verilmeksizin 90 günü aşmayan turizm, iş ve akraba ve arkadaş ziyareti amaçlı seyahatlerde vizesiz giriş imkanı tanıyor.

Açıklamada çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla seyahat eden kişilerin, özel vize almaları gerekmesi nedeniyle muafiyet hakkından yararlanamayacağı belirtildi.

Bakanlık, Rusya'nın, umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladıkları ilk ülke olduğunu ifade etti.

Anlaşma, ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla her iki ülkeden üst düzey yetkililer, uzmanlar ve yatırımcıların bir araya geldiği Suudi-Rusya Yatırım ve İş Forumu'nun sırasında imzalandı.

İki ülke, forum sırasında iklim değişikliği ve düşük karbonlu kalkınma konularında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı da imzaladı.