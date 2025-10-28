Suudi Arabistan ve Pakistan Ortak Ekonomik İşbirliğine Adım Attı

Suudi Arabistan ile Pakistan'ın ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için ortak ekonomik işbirliği çerçevesini başlattığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Riyad'daki görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamaya yer verildi.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak ekonomik maslahatların temelinde ekonomik işbirliği çerçevesinin başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde iki ülkenin karşılıklı ticari ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi istediği vurgusu yapıldı.

İşbirliği çerçevesi, iki ülkenin hükümetleri arasındaki işbirliğini destekleyecek ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında nitelikli projeleri kapsıyor.

Çerçevenin ayrıca, özel sektörün merkezi rolünü güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırması; bunun da enerji, sanayi, madencilik, bilişim teknolojisi, turizm, tarım ve gıda güvenliği başta olmak üzere öncelikli sektörlerde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ayrıca Suudi Arabistan ile Pakistan arasında elektrik bağlantısı projesi ile enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanması dahil, bir dizi ortak ekonomik projenin incelenmesi üzerinde çalışılıyor.