Haberler

Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Riyad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikili ülke arasındaki ilişkiler ve son bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan ve Pakistan resmi ajanslarına göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Bin Selman'ın Şerif'i Yemame Sarayı'nda karşıladığını ve ardından ikilinin resmi görüşmelere geçtiğini kaydetti.

Görüşmelere dair ayrıntı paylaşılmadı.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) da, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede ayrıca, son bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini belirtirken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.