Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikili ülke arasındaki ilişkiler ve son bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan ve Pakistan resmi ajanslarına göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Bin Selman'ın Şerif'i Yemame Sarayı'nda karşıladığını ve ardından ikilinin resmi görüşmelere geçtiğini kaydetti.

Görüşmelere dair ayrıntı paylaşılmadı.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) da, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede ayrıca, son bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini belirtirken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi.