Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Karşılıklı Savunma Anlaşması

RİYAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Pakistan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılıklı savunma anlaşması imzaladı. Suudi Haber Ajansı'na göre çarşamba günü imzalanan anlaşma uyarınca, ülkelerden birine yönelik herhangi bir saldırı, "iki ülkeye de yapılmış bir saldırı" olarak kabul edilecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. İki lider, Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması diye adlandırılan bu anlaşmanın, ulusal güvenliği güçlendirme ve bölgede ve dünyada barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini yansıttığını belirtti.

Liderler anlaşmanın amacının, ikili savunma işbirliğini geliştirmek ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmek olduğunu da ifade etti.

İki taraf ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konuların yanı sıra güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.