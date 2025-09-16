Suudi Arabistan ve Mısır Liderleri, Bölgedeki Gelişmeleri Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

İsrail'in, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısını ele almak üzere dün Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan liderler karşılıklı görüşmelerde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine doğrudan etki eden gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki diyalogun sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Sisi ile Pezeşkiyan, Orta Doğu'nun hassas bir dönemden geçtiğini ve bunun son örneğinin de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısında ortaya çıktığını kaydetti.

Gazze konusunu da görüşen liderler, Filistinlileri topraklarından sürme planlarına karşı olduklarını dile getirdi.

Bölge ülkelerinde yaşanan krizlere de değinen liderler, söz konusu krizlerin, bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruyacak siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bin Selman ile Pezeşkiyan'ın görüşmesine yer verdi.

İki liderin, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik ve istikrarı artırma çabalarını görüştüğü aktarıldı.