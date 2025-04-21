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Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile Gazze'deki saldırılar ve uluslararası durum hakkında görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çıkarlar üzerinde duruldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati, başta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ve uluslararası alandaki durumu ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan dışişleri bakanlığında kabul etti.

Bakanlar, Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki "sağlam kardeşlik ilişkilerini ve ortak işbirliğini" ele aldı.

Bin Ferhan ve Abdulati, başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgedeki ve uluslararası alandaki gelişmeler ile bu konudaki çabaları görüştü.

Bakanlar, Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki ortak ilgi alanlarına giren konuları da değerlendirdi.

Görüşmenin ardından bakanlar, iki ülke arasındaki bakanlar düzeyinde siyasi danışma komitesi toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki ikili işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak koordinasyonu artırmanın ve ortak çıkarlarına hizmet etmenin yolları ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati'nin resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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