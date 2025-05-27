Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Yeni Petrol Sahası Keşfi

Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Yeni Petrol Sahası Keşfi
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Suudi Arabistan ve Kuveyt, ortak tarafsız bölgelerinde yeni bir petrol sahası keşfettiklerini açıkladı. Vafra Ortak Operasyonları tarafından yapılan keşifle günde 500 varil ham petrol üretimi sağlanacak.

RİYAD, 27 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Kuveyt, iki ülke arasındaki ortak tarafsız bölgede yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Vafra Ortak Operasyonları girişimi tarafından Kuzey Vafra Vara-Burgan sahasında yapılan keşif, ana Vafra sahasının yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Vara Burgan-1 kuyusundaki Vara rezervuarından günde 500 varilin üzerinde ham petrol çıkarılıyor. Söz konusu ham petrol, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün yoğunluk oranına göre 26-27 derece arasında olup orta yoğunlukta ham petrol olarak kabul ediliyor.

Söz konusu keşif, 2020 ortalarında ortak tarafsız bölge ve bitişiğindeki açık deniz sahasında üretimin yeniden başlamasından bu yana yapılan ilk petrol keşfi oldu.

Bu keşifle iki ülkenin, güvenilir küresel enerji tedarikçileri olarak konumlarını pekiştirmeleri ve keşif ve üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik çabalarıyla öne çıkmaları bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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