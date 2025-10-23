Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'in Batı Şeria İlhakına Sert Tepki

Suudi Arabistan ve Kuveyt, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen topraklarda kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in oylama ile Batı Şeria'yı ilhak etmek ve yerleşimlere yasallık kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

İşgalci İsrail makamlarının gerçekleştirdiği tüm yerleşim ve yayılmacı ihlallerin Suudi Arabistan tarafından tamamen reddedildiği ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumun, meşruiyet kararlarını hayata geçirmek ve İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik tüm açık saldırılarına son verilmesi için tam bir sorumluluk üstlenmesinin önemi vurgulandı.

İsrail'in attığın adımların kınandığı açıklamada, Riyad'ın, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir devletin kurulması yönündeki Filistinlilerin tarihi haklarını desteklediği kaydedildi.

Kuveyt de İsrail'in ilhak girişimlerini kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'nın ve orada gasbedilen topraklar üzerinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini en sert ifadelerle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, işgalci İsrail'in genişlemeci, barışı ve iki devletli çözümü baltalayan tutum ve davranışlarını durdurması için uluslararası topluma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin attığı adımlara karşı Katar, Ürdün ve Türkiye'den tepkiler gelmiş ve oylama sert şekilde kınanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.