Suudi Arabistan ve Komşulardan Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmasına Destek

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Umman, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, anlaşmayı "iki ülke arasında güvenlik ve istikrarı güçlendirecek tarihi bir adım" olarak nitelendirirken, ABD'nin arabuluculuğunu övdü.

Açıklamada, bu anlaşmanın Kafkaslar bölgesinde yeni bir anlayış ve işbirliği döneminin başlangıcı olmasını umduklarını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmayı "tarihi" olarak değerlendirip, Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü Süfyan el-Kudat da ABD yönetiminin uzlaşı sürecindeki çabalarını takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı "iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri temelinde işbirliğini artıracak yeni bir dönem başlatacak" önemli bir gelişme olarak gördüğünü duyurdu.

Katar, ABD'nin çatışmaların azaltılması ve diplomatik yollarla çözüm çabalarına verdiği desteği tam olarak desteklediklerini açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin arabuluculuğunu övgüyle anarken, bu tarihi adımın iki ülke arasında daha fazla istikrar ve refah getirmesini temenni etti.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini desteklediklerini yineledi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı "tarihi" olarak tanımlayarak ABD'nin oynadığı kritik role dikkati çekti.

Bakanlık açıklamasında, bu adımın bölgedeki diğer çatışmaların çözümü için de örnek teşkil etmesini umduklarını ve adalet temelinde kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.