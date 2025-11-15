Haberler

Suudi Arabistan ve Katar, Mescid-i Aksa'ya Yönelik İsrail İhlallerini Kınadı

Suudi Arabistan ve Katar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve Batı Şeria'da bir caminin yakılmasına sert tepki gösterdi. Her iki ülke de bu ihlallerin uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan ve Katar, İsrail ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin yakılmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından "Filistin halkına yönelik yapılan ihlalleri şiddetle kınadığını" belirtti.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ve ibadet edenlere yönelik ihlallerin yanı sıra, El-Hacce Hamida Camii'ne yapılan menfur saldırı ve bu ihlallerin caydırıcılık olmaksızın devam etmesi, uluslararası ve bölgesel barış çabalarını baltalıyor, gerginliğin tırmanmasına ve çatışma döngüsünün devam etmesine yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, aşırılıkçı İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları ve El-Hacce Hamide Camisi'nin yakılmasını kınadığını kaydetti.

Açıklamada, İsrail ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirilirken, "Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirme girişimleri yalnızca Filistinlilere değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde bulunan Hacce Hamide Camisi'ni ateşe vererek yakmıştı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
